Ruhani'den Trump'ın tehditine yanıt! "290 sayısını da hatırlasın"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız" diyen Trump'a Twitter'dan yanıt verdi. Ruhani, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin.” ifadelerini kullandı.

Twitter'dan İran'a yönelik sert açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'a, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den yanıt geldi.

Ruhani, Trump'ın "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor." açıklamasına yanıt verdi, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin." ifadelerini kullandı.

290 SAYISI NE ANLAMA GELİYOR?

3 Temmuz 1988'de İran Hava Yolları'nın 655 sefer sayılı uçağı, Basra Körfezi üzerinde ABD donanma gemisi tarafından düşürülmüş ve 16 mürettebat ve 66'sı çocuk 274 yolcu yaşamını yitirmişti.