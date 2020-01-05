ABD öncülüğündeki koalisyondan "Irak üslerine saldırı" açıklaması
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, akşam saatlerinde koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Irak üslerine iki saldırı düzenlendiğini doğrularken Musul'daki Harekat Merkezi'ne yönelik saldırı iddialarını ise yalanladı.Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, yaptığı yazılı açıklamada, "Askeri koalisyon, koalisyon güçlerinin bulunduğu Irak üslerine yönelik iki saldırıyı teyit ediyor. Akşam (Bağdat yerel saatiyle) 7.46'da Uluslararası Bölgeye dolaylı saldırı düzenlendi. Roketler koalisyon tesislerinin dışına düştü ve muhtemelen Irak sivillerine zarar verdi. 7.50'de ise roketler Beled Hava Üssü'nün yakınlarına düştü. 4 Ocak'taki saldırılarda herhangi bir koalisyon askerine zarar gelmedi. Irak Güvenlik Güçleri şu anda olayları inceliyor." ifadelerini kullandı.
Son saldırıyla birlikte koalisyon güçlerine yönelik son iki ayda 13 saldırı düzenlenmiş olduğunu kaydeden Albay Caggins, "DEAŞ karşıtı koalisyon kuvvetlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik güvenlik önlemlerini artırdık." dedi.
Albay Caggins, ayrıca "Irak Güvenlik Güçleri Medya Birimi, Musul'daki Ninova Harekat Merkezine yönelik saldırı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını teyit etti." ifadelerine yer verdi.
BEYAZ SARAY'DAN KONGRE'YE SÜLEYMANİ TEBLİGATI
Diğer taraftan Beyaz Saray'ın Kongre'ye yasa kapsamında gerekli olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin tebligatı gönderdiği bildirildi.
"Savaş Yetkisi Yasası" kapsamında sunulan bu tür tebligatların içeriği gizli tutuluyor.
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