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İran'dan flaş nükleer anlaşma açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
İRAN'DAN FLAŞ NÜKLEER ANLAŞMA AÇIKLAMASI

ABD'nin İranlı komutan Süleymani'yi öldürmesi sonrası İran harekete geçti. ABD'ye siyasi ve askeri olarak karşılık verileceğini açıklayan İran, nükleer anlaşmadaki taahütlerin hiçbirine uymayacaklarını açıkladı.

ABD'nin İranlı komutan Süleymani'yi öldürmesi sonrası İran harekete geçti. ABD'ye siyasi ve askeri olarak karşılık verileceğini açıklayan İran, nükleer anlaşmadaki taahütlerin hiçbirine uymayacaklarını açıkladı.

Detaylar gelecek...

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