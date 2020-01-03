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Trump: Savaşı durdurmak için adım attık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
TRUMP: SAVAŞI DURDURMAK İÇİN ADIM ATTIK

ABD güçlerinin İranlı Komutan Süleymani'yi vurması hakkında konuşan Donald , "ABD ordusu, Süleymani'yi benim talimatımla öldürdü" dedi.

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapan , "İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz ama saldırgan davranışlarından vazgeçmeliler" dedi.

"AMACIMIZ SAVAŞ DEĞİL..."

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dün gece Bağdat'ta suikastle öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz" diye Trump, İran yönetimine 'saldırgan tutuma son verme' çağrısında bulundu.

Trump, "Kasım Süleymani, Orta Doğu'da binlerce masum insanı öldürdü" diye konuşan Trump, "ABD ordusu, Süleymani'yi benim talimatımla öldürdü. savaşı başlatmak için değil durdurmak için adım attık" ifadelerini kullandı.

İran ABD'ye cevabını iletti İRAN ABD'YE CEVABINI İLETTİ
Son dakika: İran Kasım Süleymani'nin konvoyundaki İranlı subayların isimlerini açıkladı SON DAKİKA: İRAN KASIM SÜLEYMANİ'NİN KONVOYUNDAKİ İRANLI SUBAYLARIN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
Son dakika: ABD'den flaş İran ile savaş açıklaması SON DAKİKA: ABD'DEN FLAŞ İRAN İLE "SAVAŞ" AÇIKLAMASI
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran suikastle cevap verebilir KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN İRAN SUİKASTLE CEVAP VEREBİLİR

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