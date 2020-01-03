Trump: Savaşı durdurmak için adım attık
ABD güçlerinin İranlı Komutan Süleymani'yi vurması hakkında konuşan Donald Trump, "ABD ordusu, Süleymani'yi benim talimatımla öldürdü" dedi.
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Trump, "İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz ama saldırgan davranışlarından vazgeçmeliler" dedi.
"AMACIMIZ SAVAŞ DEĞİL..."
ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dün gece Bağdat'ta suikastle öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.
"İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz" diye Trump, İran yönetimine 'saldırgan tutuma son verme' çağrısında bulundu.
Trump, "Kasım Süleymani, Orta Doğu'da binlerce masum insanı öldürdü" diye konuşan Trump, "ABD ordusu, Süleymani'yi benim talimatımla öldürdü. savaşı başlatmak için değil durdurmak için adım attık" ifadelerini kullandı.
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