Meksika'da mahkumlar silahlı kavga çıkarttı
Meksika'nın Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas hapishanesindeki mahkumlar arasında kavga çıktı. Silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldıran mahkumlardan 16'sı öldü
Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 mahkum öldü. Yaklaşık 3 saat sonra durumun kontrol altına alındığı cezaevindeki kavgada mahkumlardan 16'sı öldü, 5'i yaralandı.
HAPİSHANEDEKİ KAVGADA SİLAH KULLANDILAR
Yerel basına bilgi veren eyaletteki güvenlik sorumlusu Ismael Camberos Hernandez, olayda güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Cezaevinde daha önceki denetimlerde herhangi bir silah bulunmadığını vurgulayan Hernandez, kavganın ardından yapılan aramada 4 silah, 9 cep telefonu, 17 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.
Silah, cep telefonu ve uyuşturucunun ziyaretçiler tarafından getirilmiş olabileceğine dikkati çeken Hernandez, mahkumların tamamının ateşli silahla ölmediğini, bazılarının bıçak ve sert isim darbeleriyle yaşamını yitirdiğini aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Hapishanede kavga çıktı 16 kişi hayatını kaybetti
- 'Yalan beyandan' dolayı suçlu bulundu!
- MBC televizyonundan bir skandal daha!
- ABD'de herkesi duygulandıran olay! Türk bayrağı rozetini görünce...
- Bağdat'ta neler oluyor?
- Darbeci Hafter'e bağlı 25 milis esir alındı
- İran'dan Trump'ın tehdidine sert yanıt
- Haşdi Şabi'den milislerine flaş çağrı
- Büyük gizem ortaya çıktı! Herkesi böyle kandırmışlar...
- Esad rejimi okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…
- Büyük ikramiye (80 milyon TL) kime çıktı? Milli Piyango 2020 büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı?
- Termik santral nedir? Kapatılan filtresiz termik santraller nerede?
- Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?
- Bu hafta diziler var mı? Diziler kaç hafta yok? İşte televizyonların yayın akışı…
- Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!
- 2020 Köprü geçiş ücretleri ne kadar? - Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti!
- Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!
- 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?