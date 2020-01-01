01 Ocak 2020, Çarşamba
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Meksika'da mahkumlar silahlı kavga çıkarttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2020
MEKSİKA'DA MAHKUMLAR KAVGA ETTİ

'nın Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas hapishanesindeki mahkumlar arasında kavga çıktı. Silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldıran mahkumlardan 16'sı öldü

'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 mahkum öldü. Yaklaşık 3 saat sonra durumun kontrol altına alındığı cezaevindeki kavgada mahkumlardan 16'sı öldü, 5'i yaralandı.

HAPİSHANEDEKİ KAVGADA SİLAH KULLANDILAR

Yerel basına bilgi veren eyaletteki güvenlik sorumlusu Ismael Camberos Hernandez, olayda güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Cezaevinde daha önceki denetimlerde herhangi bir silah bulunmadığını vurgulayan Hernandez, kavganın ardından yapılan aramada 4 silah, 9 cep telefonu, 17 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Silah, cep telefonu ve uyuşturucunun ziyaretçiler tarafından getirilmiş olabileceğine dikkati çeken Hernandez, mahkumların tamamının ateşli silahla ölmediğini, bazılarının bıçak ve sert isim darbeleriyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

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