'Yalan beyandan' dolayı suçlu bulundu! Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında kriz çıktı
Güney Kıbrıs'ta 17 Temmuz'da eğlence merkezi Ayia Napa'da 12 İsrailli turistin cinsel istismarına uğradığını iddia eden 19 yaşındaki bir İngiliz kadının, 'yalan beyanda' bulunduğu iddiasıyla suçlu bulunması kriz çıkardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve İngiliz medyası, karara tepki gösterdi. Sosyal medyadan da Güney Kıbrıs'a boykot için kampanya başlatıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, kararla ilgili olarak, 'adil yargılanma garantisine dair ciddi kaygı var' açıklamasını yaptı. Açıklamada, İngiltere hükümetinin konuyu Rum makamlarının önüne getireceği belirtildi. İngiliz medyasından Daily Telegraph, Sun, Daily Mail ve The Guardian gazeteleri de olayı manşetten verdi.
KIBRIS'A BOYKOT ÇAĞRISI
Sosyal medyada da #boycottcyprus etiketiyle kampanyalar başlatıldı. Olaya tepki gösterenler; Güney Kıbrıs'ı 'cinsel istismarı desteklediği, kadın-kurbanları desteklemediği için gidilmemesi gereken ülke', 'kadınlara göre bir yer değil', 'gerici bir ülke' olarak nitelendirdi. İngiliz kadının annesi de, "Ayia Napa'ya gitmeyin. Kadınlar için güvenli bir yer değil orası" açıklamasını yaptı.
Rum Barolar Birliği Başkanı Doros Yoannidis davanın 'kamu yararı' nedeniyle başsavcılık tarafından iptal edilmesini istedi. Rum Başsavcı Kostas Kliridis ise konuya muhtemel müdahalesinin yargıya müdahale anlamına geleceğini söyledi. Ardından, Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, Rum yargısına tam destek belirtti.
İngiliz basınından Daily Mail olaya geniş yer verdi. Gazete, Rum makamlarının 12 İsrailli genci cinsel istismar suçlamasından kurtarmak için yöntem arıyor olabileceğini yazdı. Gazete söz konusu davanın, Kıbrıs'ın büyük ölçüde turizme dayalı bir ülke olmasına ve İsrail ile dostane ilişkilerine bu kadar önem veren bir ülke açısından 'iletişim felaketi ve diplomatik kabus' olduğunu belirtti. Guardian da Rum tarafındaki aktivistlerin 'dava, İsrail ile diplomatik ilişkiler bozulmasın diye bu noktaya sürüklendi' değerlendirmesinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
İngiliz kadın, 17 Temmuz'da iş seyahati için gittiği Kıbrıs'taki turistik Ayia Napa bölgesindeki bir otelde, 12 İsraillinin cinsel istismarına uğradığını iddia etti. Olaydan birkaç saat sonra polise şikayette bulundu. 12 İsrailli, şikayet üzerine gözaltına alındı. Ancak 10 gün sonra kadın şikayetini geri çekti. Şikayetini geri çektiğine dair belgeyi imzaladıktan sonra ise gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 12 İsraillinin tümü serbest bırakıldı ve ülkelerine döndü. Devam eden mahkemede ise İngiliz kadın 'yalan beyandan' dolayı suçlu bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- MBC televizyonundan bir skandal daha!
- Darbeci Hafter'e bağlı 25 milis esir alındı
- Büyük gizem ortaya çıktı! Herkesi böyle kandırmışlar...
- Hapishanede kavga çıktı 16 kişi hayatını kaybetti
- Esad rejimi okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var
- Bağdat'taki gösteriler sonrası ABD'den flaş hamle
- Haşdi Şabi'den milislerine flaş çağrı
- ABD'de herkesi duygulandıran olay! Türk bayrağı rozetini görünce...
- İran'dan Trump'ın tehdidine sert yanıt
- Bağdat'ta neler oluyor?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…
- Büyük ikramiye (80 milyon TL) kime çıktı? Milli Piyango 2020 büyük ikramiye nereye hangi ile çıktı?
- Termik santral nedir? Kapatılan filtresiz termik santraller nerede?
- Evlilik nedeni ortaya çıktı! Sıla’nın sevgilisi Hazer Amani kimdir? Hazer Amani kaç yaşında, nereli?
- Bu hafta diziler var mı? Diziler kaç hafta yok? İşte televizyonların yayın akışı…
- Başvuru sayısı 1 milyona koşuyor! TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 TOKİ evleri başvuru şartları!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok? 1 Ocak ATV yayın akışı!
- 2020 Köprü geçiş ücretleri ne kadar? - Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti!
- Sigaraya zam geldi mi? 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Ocak güncel sigara fiyat listesi!
- 1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur?
- Hindistan’ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?