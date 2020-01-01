Milli Savunma Bakanlığı yürek dağlayan o görüntüleri paylaştı |Video

Suriye'de Esed rejimi, yeni yılın ilk gününde İdlib'in güneyindeki Serakib ilçesine bağlı Sermin beldesinde yer alan bir okulu, misket bombasıyla hedef aldı. Selame Abbud okuluna düzenlenen ölü ve yaralıların olduğu saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Suriye rejimi İdlib’in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Rejimin acımasız, insanlık dışı saldırısında 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda masum sivil de yaralandı." mesajıyla saldırıya ilişkin video yayınladı.