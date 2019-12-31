Son dakika: Irak'ta 3 gün yas ilan edildi
Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere müdahale edilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. ABD'nin Haşdi Şabi'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler için ise 3 günlük yas ilan edildiği açıklandı.
Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, elçilik binası önündeki taraftarlarına göz yaşartıcı gazlarla müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, 20 kişinin yaralanmasına neden olan gaz bombalarının elçilik binasındaki güvenlik mensuplarınca atıldığı kaydedildi.
HİZBULLAH MİLİSLERİ IRAK ASKERLERİNİ ELÇİLİK BİNASINDAN UZAKLAŞTIRDI
Öte yandan göstericilerin elçilik binasına girmesinden önce Haşdi Şabi çatısı altındaki Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) milislerinin Irak askerlerini bina çevresinden uzaklaştırdığı belirtildi.
Irak resmi haber ajansına göre, göstericilerin elçilik binasını basmasının ardından İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Sosyal medyada Yasiri'nin elçilik önündeki fotoğrafları paylaşıldı.
IRAK'TA 3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ
Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, ABD'nin Haşdi Şabi'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan ettiğini bildirdi.
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.
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