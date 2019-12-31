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Suudi Arabistan'ı çöl çekirgeleri bastı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2019
SUUDİ ARABİSTAN'I ÇÖL ÇEKİRGELERİ BASTI

'ın el-Kasım bölgesini çöl çekirgeleri bastı. Çöl çekirgesi sürülerinin ekinlere zarar verdiğini belirten yerli halk, duruma müdahale edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

'ın el-Kasım bölgesini çöl çekirgeleri basarak kısa sürede bölgenin birçok noktasına yayıldı.

Çöl çekirgesi sürülerinin ekinlere zarar verdiğini belirten yerli halk, duruma müdahale edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Çekirge istilalarının sıkça görüldüğü Suudi Arabistan'da, geçtiğimiz Şubat ayında şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle bir çöl çekirgesi istilası daha yaşanmıştı.

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