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Irak'ta Haşdi Şabi askeri üssüne hava saldırısı düzenlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2019
IRAK'TA HAŞDİ ŞABİ ASKERİ ÜSSÜNE HAVA SALDIRISI

'ın batısında Enbar vilayetinde Şii milis gücü askeri üssüne düzenlenen hava saldırısında 4 milisin öldüğü, 30 milisin yaralandığı bildirildi.

'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırındaki Enbar'a bağlı el-Kaim'de Haşdi Şabi 45'inci Bölüğüne ABD'li silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi üssüne yapılan Amerikan saldırısında aralarında Tugay Komutanı Yardımcısının da olduğu 4 milisin öldüğü, 30 milisin yaralandığı kaydedildi.

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı askeri noktalara daha önce de hava saldırıları düzenlenmişti.

Söz konusu 45'inci Bölük, ağustosta da benzer bir saldırının hedefi olmuştu.

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