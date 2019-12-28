Türkiye’den Somali’ye yardım uçağı
Milli Savunma Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Somali'deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK'ya ait uçağımız Kayseri'den kalktı."
Öte yandan Mogadişu'daki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Operatör Dr. Aşır Eraslan, 2'si Türk vatandaşı 76 kişinin hayatını kaybettiği başkentteki bombalı saldırının ardından 41 yaralının acil servislerine getirildiğini, 15 kişinin ameliyata alındığını söyledi.
SON DURUMU PAYLAŞTI
Eraslan, yaptığı açıklamada, başkentte yoğunluğun en fazla olduğu sabah saat 08.00 sıralarında gümrük merkezi yakınındaki kontrol noktasında bomba yüklü kamyonun infilak ettirildiği intihar saldırısının ardından ilk etapta 36 yaralının acil servislerine getirildiğini, 9 yaralıyı ameliyata aldıklarını belirtti.
Çevre hastanelerden sevk edilen yaralılarla hastanelerine getirilenlerin sayısının 41'e yükseldiğini kaydeden Eraslan, "Olay yerinde hayatını kaybeden 2'si Türk 3 kişi olmak üzere 41 kişi hastanemize getirildi. Ağır yaralı iki kişi daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.15 kişi ameliyata alındı. Yaralıların tedavileri sürüyor." diye konuştu.
Hastanelerinin ekipman ve personeliyle hiçbir eksiğinin bulunmadığını söyleyen Eraslan, "Yaralılara gereken müdahaleler yapılıyor. Başka hastanelerden de hastaneye intikal ettirilenler oldu. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hastanemiz burada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor." ifadelerini kullandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 2'si Türk vatandaşı 76 kişi hayatını kaybetmişti. Mogadişu'da 2017'de düzenlenen bombalı saldırıda da 400 kişi ölmüştü.
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