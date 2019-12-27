Ukrayna ABD ile Javelin tanksavar füzesi için anlaştı
Ukrayna ve ABD, Javelin tanksavar füzesinin ikinci partisi konusunda anlaştı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, "Bu bizim için gerçekten önemli bir anlaşma." ifadesini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Petrenko, Javelin tanksavar füzesinin ikinci partisinin alımı konusunda ABD ile anlaştıklarını söyledi.
Petrenko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın askeri alandaki silah alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
Javelin'i NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden aldıklarını belirten Petrenko, "Savunma Bakanlığı, ABD menşeli Javelin tanksavar füzesinin ikinci partisinin temini konusunda anlaşmayı başardı. Bu bizim için gerçekten önemli bir anlaşma." ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın siber savaş ve keşif istasyonları da sipariş ettiğini aktaran Petrenko, yeni model silah ve askeri teçhizatın hızlı şekilde ordunun envanterine dahil edilmesi için çabaladıklarını dile getirdi.
İLK PARTİ 2018'DE GERÇEKLEŞTİ
ABD, Ukrayna'ya 2018'de değeri 47 milyon dolar olan 210 Javelin tanksavar füzesi ve 37 Javelin fırlatma ünitesi teslim etmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı ekimde Ukrayna'ya 39,2 milyon dolar değerinde 150 Javelin tanksavar füzesi ile 10 fırlatma platformunun satışına onay verdiğini bildirmişti.
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