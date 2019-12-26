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Son dakika: Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih'ten "istifa" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
IRAK CUMHURBAŞKANI SALİH'TEN İSTİFA AÇIKLAMASI

SON DAKİKA HABERİ: Berhem Salih, Esad İdani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmeyeceğini, baskılar devam ederse istifaya hazır olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Berhem Salih'in Bina Koalisyonu'nun adayı İdani'ye hükümeti kurma teklifi sunmayacağını içeren yazıyı Meclis'e gönderdiği belirtildi.

Meclis'ten en büyük koalisyonla ilgili çelişkili bilgiler aldığını vurgulayan ve kendisine yönelik siyasi baskılara işaret eden Salih, baskıların devam etmesi halinde Cumhurbaşkanlığı görevini bırakmaya hazır olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Salih'in şu ifadeleri yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmeye hazır olduğumu ve bunu Meclis'teki milletvekillerinin tasarrufuna bırakacağımı bildiriyorum. Onlar, halkın temsilcileri olarak uygun olana karar verecekler. Halka hizmet etmeyen bir mevkiden hayır gelmez."

Berhem Salih'e, İran'a yakın Şii siyasi tarafların başbakan adaylarını kabul ettirmek için baskı uyguladığı ifade ediliyor.

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