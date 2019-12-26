Son dakika: Çin, İran ve Rusya'dan kritik hamle

Son dakika haberi: Çin Savunma Bakanlığı, Çin, İran ve Rusya’nın Umman Körfezi bölgesinde ortak deniz tatbikatı yapacağını açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin, Rusya ve İran'ın 27-30 Aralık'ta Umman Körfezi'nin olduğu bölgede ortak tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

ÜÇ ÜLKENİN DONANMALARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Tatbikata, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın güdümlü Şining füze destroyeriyle katılacağını söyleyen Vu, tatbikatın üç ülkenin donanmaları arasında iş birliğini derinleştirme, dünya deniz güvenliği ve barışını ortaklaşa koruma konusunda iyi niyet ve kabiliyet gösterimini hedeflediğini ifade etti.

BÖLGE GERİLİMLERLE GÜNDEME GELİYOR

Aden ve Basra körfezlerini birbirine bağlayan Umman Körfezi, önemli bir petrol ve doğal gaz nakliye güzergahı olarak kullanılıyor. Bölge zaman zaman gerilimlerle gündeme geliyor.