İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait "Aşkelon" isimli askeri mevzileri vurdu. Ayrıca İsrail ordusu güneydeki Han Yunus kenti limanının da aralarında bulunduğu noktalara hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait "Aşkelon" isimli askeri mevzi ile güneydeki Han Yunus kenti limanının da aralarında bulunduğu noktalara hava saldırısında can kaybı yaşanmadı.
Söz konusu saldırı, Gazze'den İsrail'e roket atılmasının ardından gerçekleştirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'da partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katılmıştı.
Miting sırasında abluka altındaki Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başlamış, bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu salondan çıkarmıştı.
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