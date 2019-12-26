Rusya ilk seri üretim nükleer denizaltısını suya indirdi
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Rusya Savunma Bakanlığı, Yasen-M projesi kapsamında modernize ettikleri ilk seri nükleer denizaltıyı suya indirdiklerini duyurdu. Novosibirsk'in 2020'de filonun hizmetine sunulması planlanıyor.
Yasen-M sınıfı nükleer denizaltı Novosibirsk, Rusya'nın kuzey kenti Severodvinsk'te bulunan denizaltı üretim şirketi Sevmaş'ın tersanesinde düzenlenen törenin ardından suya indirildi.
MODERN EKİPMAN VE SİLAHLARI KULLANMAYA HAZIR
Törende konuşan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, denizaltı mürettebatının eğitim merkezindeki eğitimini tamamladığını belirterek ekibin modern ekipman ve silahları kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Novosibirsk'in 2020'de filonun hizmetine sunulması planlanıyor.
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