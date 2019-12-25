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Son dakika: Putin'den flaş karar: 5 generali görevden aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
PUTİN'DEN FLAŞ KARAR! GÖREVDEN ALDI

Rusya Devlet Başkanı , çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı , çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.

GÖREVLERİNE SON VERDİ

Putin'in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.

Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Putin: Tarihte bir ilk yaşanıyor

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