Son dakika: Putin'den flaş karar: 5 generali görevden aldı
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.
GÖREVLERİNE SON VERDİ
Putin'in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.
Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
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