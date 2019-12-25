Burkina Faso'da terör saldırısı: 7 asker 35 sivil öldü
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, teröristlerin sabah saatlerinde Soum vilayetinin Arbinda kentindeki sivil yerleşim yeri ve askeri kampa düzenlediği saldırıda 7 asker ve 31'i kadın 35 sivilin öldüğünü açıkladı.
Burkina Faso'nun kuzeyinde 80 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda 7 asker ve 35 sivil hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, teröristlerin sabah saatlerinde Soum vilayetinin Arbinda kentindeki sivil yerleşim yeri ve askeri kampa düzenlediği saldırıda ölü ve yaralı sayısının arttığını belirtti.
80 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Askerlerin inanılmaz bir cesaret ve başarı göstererek teröristlerle çatıştığını ifade eden Kabore, "Çatışmada öldürülen 80 teröristin yanı sıra 7 asker ve 31'i kadın 35 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı." dedi.
Kabore, ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmat ile ulaşım araçlarına ele konulduğunu aktardı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini ileten Kabore, ülkede 48 saatlik ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
7 BÖLGEDE OHAL SÜRÜYOR
Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.
Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu olu��turan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.
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