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Kırım’ı Rusya’ya bağlayan köprüden ilk tren geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019
İLK TREN O KÖPRÜDEN GEÇTİ

Kırım’ı ’ya bağlayan demir yolu köprüsünden ilk yolcu treni bugün geçti. Rusya 2014'te Kırım'ı tek taraflı olarak ilhak etmişti.

Devlet Başkanı 'in Pazartesi günü açılışını yaptığı 'nden bugün ilk yolcu treni geçti. St. Petersburg'dan Sivastopol'e giden tren, yaklaşık 20 dakikada geçişini tamamladı.

Krasnador ile Kırım'ı Kerç Boğazı üzerinden bağlayan köprünün yapımına 2016 yılında başlanmıştı. Köprünün bölgeye gelen turist sayısını arttırması ve kargo ulaşımını güçlendirmesi bekleniyor.

Rusya 2014'te Kırım'ı tek taraflı olarak ilhak etmişti.



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