Kırım’ı Rusya’ya bağlayan köprüden ilk tren geçti
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Kırım’ı Rusya’ya bağlayan demir yolu köprüsünden ilk yolcu treni bugün geçti. Rusya 2014'te Kırım'ı tek taraflı olarak ilhak etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü açılışını yaptığı Kırım Köprüsü'nden bugün ilk yolcu treni geçti. St. Petersburg'dan Sivastopol'e giden tren, yaklaşık 20 dakikada geçişini tamamladı.
Krasnador ile Kırım'ı Kerç Boğazı üzerinden bağlayan köprünün yapımına 2016 yılında başlanmıştı. Köprünün bölgeye gelen turist sayısını arttırması ve kargo ulaşımını güçlendirmesi bekleniyor.
Rusya 2014'te Kırım'ı tek taraflı olarak ilhak etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya sığınmacı çocukları ölüme terk ediyor
- Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı
- 6,2'lik depremle sallandılar
- O ülkede 7 asker 35 sivil öldü
- ABD askerlerinin yerini değiştirecek
- AVM'de intihar şoku!
- O ülkede 6,2'lik deprem
- Darbeci Hafter'den paralı asker hamlesi!
- İran'a ait savaş jeti düştü
- Netanyahu'dan Ürdün Vadisi skandalı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Cerablus'ta PKK-YPG'den hain saldırı
- Noel nedir, neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?
- 25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?
- Mersin’de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Mersin okullar tatil mi?
- EDHO Meryem öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem geri mi dönüyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!
- Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir?
- Masterchef final ne zaman? Masterchef büyük ödül ne kadar?
- Binlerce öğrenci bekleyişte! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO 153. bölüm tek parça izle! | ATV
- Montrö sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?
- Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Adana okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!