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Almanya sığınmacı çocukları ölüme terk ediyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.12.2019
ALMANYA SIĞINMACI ÇOCUKLARI ÖLÜME TERK EDİYOR

, AB Komisyonu'nun 'daki için yaptığı çağrıya sıcak bakmadığını açıkladı. Çocukları ölüme terk eden Almanya, "Bu konunun geleceği için Avrupai çözüm arıyoruz" ifadeleriyle tepki çeken bir açıklama yaptı.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun tüm Avrupa ülkelerine yaptığı 'daki sığınmacı çocukların kabul edilmesi çağrısına sıcak bakmıyor.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer haftalık basın brifinginde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konunun geleceği için Avrupai çözüm arıyoruz. Almanya bunu tek başına yapamaz." ifadesini kullanarak, çağrıya sıcak bakmadıklarını belirtti.

Alman Haber Ajansı DPA da AB Komisyon'undan bir sözcüye dayandırdığı haberinde, "Komisyon Yunanistan'daki zor durum nedeniyle endişeli." ifadesine yer verdi.

Haberde AB Komisyonu tarafından Yunanistan'daki sığınmacı çocukların Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmeleri çağrısında bulunulduğu hatırlatıldı.

Sözcünün ayrıca 5 bin 276 çocuktan 3 binini hala bir sığınmacı kampına alınamadığından yakınarak, durumun vahim olduğunu ifade ettiği vurgulandı.

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