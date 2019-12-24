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Süddeutsche Zeitung'dan Cemal Kaşıkçı kararına tepki: Suudi Arabistan dünyayı aptal yerine koyuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
ALMAN BASINI YAZDI: SUUDİ ARABİSTAN DÜNYAYI APTAL YERİNE KOYUYOR

Suudi Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararına uluslararası basından tepkiler devam ediyor. Almanya'nın en büyük gazetelerinden kararı, “edepsizlik” olarak değerlendirdi, katillerin tümünün Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kontrolünde olduğu belirtildi.

Almanya'nın en büyük gazetelerinden 'ten Suudi Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararına sert eleştiri geldi.

"SUUDİ ARABİSTAN DÜNYAYI APTAL YERİNE KOYUYOR"

Gazetede yer alan analiz haberde, "Suudi Arabistan dünyayı aptal yerine koyuyor ve Noel arifesinde hiç kimsenin bunu fark etmeyeceğini umuyor. Öldürülen Suudi Arap gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında verilen karar tam bir edepsizlik" denildi.

ARKA PLANDAKİ İNSANLARA DOKUNULMADI

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Mahkeme beş kişiyi ölüm cezasına çarptırdı ve asıl azmettiricileri beraat ettirdi. Bunlar arasında iki baş zanlı olan istihbarat servisinin eski başkan yardımcısı ve veliaht prensin medya danışmanı da var. Kararda ayrıca soruşturmadan, bunun önceden tasarlanmış kasıtlı bir cinayet olmadığı, Kaşıkçı'yı öldürme kararının "spontane" alındığı neticesi çıktığı belirtiliyor. Dolayısıyla mahalli katiller suçlandı arka plandaki insanlara dokunulmadı.

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TÜM AZMETTİRİCİLER PRENS SELMAN İLE İLETİŞİM HALİNDEYDİ

Mahkemeye göre -BM özel Raportörü Agnès Callamard'ın şüphelendiği gibi- ezici kanıtlara rağmen 'ın başkenti Riyad'a, hatta belki de kraliyet ailesine kadar uzanan uzun vadeli bir plan yapılmadı. Bu karar, Suudi Arabistan'ın cinayeti gerçekten açığa çıkarmaya ilgi duyuyormuş gibi görünmesini sağlamaya bile çaba harcanmadığını ortaya koyuyor. Bunun bir nedeni de muhtemelen uluslararası toplumun ciddi anlamda yaptırım uygulamamasıydı. Riyad şimdi meselenin hallolduğunu ilan etmek istiyor ve böylece ülkedeki en güçlü adamı koruyor. Zira tüm azmettiriciler onunla doğrudan iletişim halindeydi: Veliaht Prens Muhammed bin Selman."

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