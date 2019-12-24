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Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2019
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN CEMAL KAŞIKÇI ÇAĞRISI

(), Suudi Arabistan mahkemesi tarafından alınan cinayeti kararına ilişkin, tüm sorumluların "şeffaflık ilkesi" doğrultusunda kovuşturulması çağrısında bulundu.

(), Suudi Arabistan mahkemesi tarafından alınan cinayeti kararına ilişkin, tüm sorumluların "şeffaflık ilkesi" doğrultusunda kovuşturulması çağrısında bulundu.

"AB KOVUŞTURULMASININ TAM OLARAK YAPILMASI İHTİYACINI YİNELEMEKTEDİR"

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "AB, Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul Suudi Konsolosluğunda öldürülmesinden sorumlu olan ve öldürülmesine karışan herkesin yargılanması ve kovuşturulmasının tam olarak yapılması ihtiyacını yinelemektedir. Bu, şeffaflık ilkeleri, hukukun üstünlüğü ve gerekli süreçlere dayanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, açıklamada, idam cezasına prensip olarak karşı olunduğu vurgulandı.

Süddeutsche Zeitung'dan Cemal Kaşıkçı kararına tepki: Suudi Arabistan dünyayı aptal yerine koyuyor

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