Rusya'dan ABD casusu Paul Whelan hakkında flaş karar
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
Rusya'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan’ın tutukluluk süresi üç ay uzatıldı. Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan geçen sene aralık ayında tutuklanmıştı.
Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) başvurusu üzerine Whelan'ın tutukluluğunun 29 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi.
GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI
Geçen yıl aralıkta Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.
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