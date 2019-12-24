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Rusya'dan ABD casusu Paul Whelan hakkında flaş karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
RUSYA'DAN ABD CASUSU HAKKINDA FLAŞ KARAR

'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan vatandaşı ’ın tutukluluk süresi üç ay uzatıldı. Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan geçen sene aralık ayında tutuklanmıştı.

Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Güvenlik Servisinin (FSB) başvurusu üzerine Whelan'ın tutukluluğunun 29 Mart'a kadar uzatılmasına karar verildi.



GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI

Geçen yıl aralıkta Moskova'da casusluk yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınan Whelan, mahkemenin tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.

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