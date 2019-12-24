Son dakika: Libya'da darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı: 4 ölü
Libya'da darbeci General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'un doğusundaki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerine ait uçakların Trablus'un Tacura bölgesinde sivillerin bulunduğu alanları bombaladığını belirtti.
Uneyyis, Hafter güçlerinin saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ifade etti.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.
Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.
Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.
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