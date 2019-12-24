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Son dakika: Libya'da darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı: 4 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2019
DARBECİ HAFTER GÜÇLERİ SİVİL YERLEŞİM ALANINI BOMBALADI

'da darbeci General güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'un doğusundaki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti () Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerine ait uçakların Trablus'un Tacura bölgesinde sivillerin bulunduğu alanları bombaladığını belirtti.

Uneyyis, Hafter güçlerinin saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri , 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Libya'da Hafter'e karşı operasyon başlatıldı LİBYA'DA HAFTER'E KARŞI OPERASYON BAŞLATILDI

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