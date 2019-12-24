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Netanyahu'dan Yahudi yerleşimler ve Ürdün Vadisi hakkında skandal sözler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
NETANYAHU'DAN ÜRDÜN VADİSİ SKANDALI

Golan Tepeleri ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti sayılması konusunda Trump'tan destek alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni hedeflerini açıkladı. Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve 'nin "İsrail'e ilhakını" ABD yönetimine kabul ettireceği vaadinde bulundu.

Netanyahu, liderliğini yürüttüğü Likud Partisinde perşembe günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajla partililere bazı vaatlerde bulundu.

"ÜRDÜN VADİSİ'Nİ EGEMENLİĞİMİZE TANITACAĞIM"

Mesajında, başbakanlığı süresince ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün tamamını "İsrail'in başkenti" olarak kabul eden kararnameyi imzaladığını, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin İsrail'e ilhakını tanıdığını hatırlatan Netanyahu, "Bir şeyler daha yapacağım. ABD'nin ve tüm yerleşim birimlerindeki egemenliğimizi tanımasını sağlayacağım. Sonraki adım bu ve bunu ancak ben başarabilirim." ifadelerini kullandı.

Likud'da perşembe yapılacak seçimde Netanyahu ve partinin önde gelen milletvekillerinden Gideon Saar yarışacak.

Netanyahu, 17 Eylül'de düzenlenen erken seçim öncesi de Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı ve Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadinde bulunmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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