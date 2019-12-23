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Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması! Ölü sayısı 19'a yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2019
YANARDAĞ PATLAMASI! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün , 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün , 2'sinin , 2'sinin ve 1'inin de vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

polisinden yapılan açıklamada, sonrası ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölenlerin ismi ise henüz açıklanmadı.

8 KİŞİ MAHSUR KALDI

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta yaşanan volkanik patlamanın ardından Ada'da bulunan 47 kişiden 39'u tahliye edilmiş, 8 kişi ise mahsur kalmıştı.

UYRUKLARI

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün , 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün , 2'sinin , 2'sinin ve 1'inin de vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

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