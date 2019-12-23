Trump: Demokratların davası öldü
ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratların, onaylanan azil maddelerini Senatoya göndermemesine tepki gösterdi. Trump, "Anayasayı ihlal ediyorlar" dedi. Dava hakkında açıklama yapan Trump, "Demokratların davası öldü" ifadelerini kullandı.
Trump, Florida'da katıldığı bir etkinlikte hakkındaki azil maddelerinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasına rağmen hala Senatoya gönderilmemesine sert tepki gösterdi. Bu durumun "adaletsizce" olduğunu vurgulayan Trump, Pelosi'nin elinde "ciddi malzeme" olmadığı için böyle bir yol seçtiğini savundu.
Pelosi'ye "çılgın Nancy" nitelendirmesinde bulunan Trump, "Demokratlar azil maddelerini Senatoya göndermeyerek, anayasayı ihlal ediyor." diye konuştu.
"DEMOKRATLARIN DAVASI ÖLDÜ"
Trump, Twitter hesabından da yaptığı açıklamada, "Çılgın Nancy, Cumhuriyetçilerin elindeki Senato'ya azil sahtekarlığıyla ilgili kuralları dikte etmeye çalışıyor. Ancak Demokratların elindeki Temsilciler Meclisinde hiçbir avukat ya da şahide izin vermeyerek tüm yargı sürecini yok saydılar." görüşünü paylaştı.
Demokratlar'ın her şeyin bitmesini istediğini vurgulayan Trump, "Demokratların davası öldü, anket sonuçları çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Demokratların 2016'daki başkan adayı Hillary Clinton ve Demokratların kendisi hakkındaki "sahte bir dosya" için para ödediklerini savunarak, "Demokratlar ve Hillary benim kampanyamda casusluk yaptı ve bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Aynı Watergate skandalı gibi ama bu daha da büyüğü." ifadelerini kullandı.
AZİL SORUŞTURMASI
Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.
Adalet Komitesi, "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun da azil maddelerini onaylamasının ardından, dava dosyası yargılamanın yapılacağı Senato'ya gönderilmemişti.
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