Moritanya'da Uygur Türklerine yönelik hak ihlallerine protesto
Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta üniversite öğrencileri Çin’in, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerini protesto amacıyla gösteri düzenledi.
Siyonizm ile Mücadele ve Adaleti Savunan Öğrenciler Birliği organizatörlüğünde Novakşot Çin Büyükelçiliği önünde toplanan 100'e yakın öğrenci "Uygur Türklerine özgürlük", "Uygur halkına uyguladığınız zulmü durdurun", "Uygur bölgesini korumak Birleşmiş Milletlerin görevidir" yazılı pankartlar açtı.
Öğrencilerin gösterisine Moritanya polisi müdahale ederek bazı göstericileri gözaltına aldı.
Gösterilere ülkedeki bazı Türk vatandaşları da eşlik etti.
ÇİN'İN UYGUR TÜRKLERİNE YÖNELİK POLİTİKASI
Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.
İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.
BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.
Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Yunanistan ile Hafter arasındaki görüşmeye tepki
- Almanya'da bir camiye daha ırkçı saldırı
- İşte Fransa'da basın özgürlüğü!
- ABD'den Suriye'nin doğusundaki petrol sahasına sevkiyat
- İran'da korkutan deprem! Uyarı yapıldı
- O ülkede bombalı saldırı: Onlarca yaralı var!
- Yunanistan'dan skandal hamle
- Trump: Demokratların davası öldü
- İngiltere'deki Noel kartı Çin'deki gerçeği ortaya çıkardı
- Türk mürettebatlı gemiye baskın
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!
- 2020 MTV ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı yüzde kaç?
- İzmir su kesintisi 3 büyük ilçeyi etkiliyor! İzmir Buca, Gaziemir, Karabağlar sular ne zaman gelecek?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 153. bölüm fragmanı! EDHO yeni bölüm fragmanı!
- Ersun Yanal istifa edecek mi? Ersun Yanal’dan sert açıklama!
- Hercai 27. yeni bölüm fragmanı izle! | Hercai yeni bölüm fragmanı...
- BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!
- Aşk Ağlatır bitiyor mu? Aşk Ağlatır neden final yapıyor?
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı radyodan dinle | FB BJK maçı canlı radyo yayını
- THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı
- Rusya'dan İdlib'e saldırı: 5 sivil öldü
- Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?