İngiltere'deki Noel kartı Çin hapishanesinden gerçeği ortaya çıkardı
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 6 yaşındaki bir kız çocuğunun Noel kartında yazan mesaj dünyayı ayağa kaldırdı. Kartın üzerindeki yazı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yabancı mahkumların zorla çalıştırıldığını ortaya çıkardı.
İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, Londra'nın güneyindeki Tooting semtinde yaşayan Florence Widdicombe, bir perakende zincirinden satın alınan Noel kartlarından birinin önceden doldurulmuş olduğunu gördü.
Kartta, "Biz Çin'de Shanghai Qingpu hapishanesindeki yabancı mahkumlarız. İrademiz dışında çalışmaya zorlanıyoruz. Lütfen bize yardım edin ve insan hakları örgütlerini uyarın." yazılı mesaj fark edildi.
Kartta, daha önce bu hapishanede 2 yıl yatmış İngiliz gazeteci Peter Humphrey'in de irtibata geçilmesi gereken kişi olarak belirtildiği kaydedildi.
Olay, mesajın doğruluğundan bir süre emin olamayan Widdicombe ailesinin yine de Humphrey ile temasa geçmesinin ardından ortaya çıktı.
Noel kartlarının İngiliz perakende zinciri için Shanghai Qingpu hapishanesine 100 kilometre mesafedeki Zheijiang Yunguang matbaasında basıldığı anlaşılırken, perakende zinciri kartların satışını durdurdu ve ilgili matbaada kart üretimini askıya aldığını açıkladı.
Firma, olayın doğrulanması halinde matbaayı üretim listesinden çıkaracağını da bildirdi.
İLK OLAY DEĞİL
Kartta adı irtibata geçilmesi gereken kişi olarak verilen gazeteci Humphrey de Sunday Times gazetesi için bugün kaleme aldığı yazıda, karttaki mesajın kendisini Çin'de "sahte suçlamalarla" 2 yıl hapsedildiği günlere geri götürdüğünü kaydetti.
Hapishanedeki eski yabancı mahkumların montaj ve paketleme işlerinde zorla çalıştırıldıklarını doğruladıklarını belirten Humphrey, Noel kartlarından giyim firmalarının etiketlerine kadar bir dizi alanda yabancı mahkumların emeğinin olduğunu yazdı.
İngiltere'de 2017'de de başka bir perakende zincirinden satın alınan bir Noel kartında "Size şans ve mutluluk diliyoruz. Üçüncü Ürün Dükkanı, Guangzhou Hapishanesi, Kısım 6." mesajı bulunmuştu.
Ülkede 2014'de bir zincir mağazadan alınan pantolondan ise Çince bir notun içinde hapishane kimlik kartı çıkmıştı. SOS ile başlayan notta Çin'deki Xiangnan Hapishanesi'ndeki mahkumların günde 15 saat giyim eşyası üretiminde çalıştırıldığı iddia ediliyordu.
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