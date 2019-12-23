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İran'dan ABD'ye rest: Hiçbir gemiyi durduramazlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
İRAN'DAN ABD'YE REST

yayımladığı bildiri ile koalisyon güçleri ve 'nin İran'a ait hiçbir gemiyi durduramayacağını açıkladı.

tarafından yayımlanan bildiride, ve koalisyon güçlerinin İran sahillerinde İran'a ait hiçbir gemiyi durdurma haklarının olmadığını ifade etti.

"ULUSLARARASI ANLAŞMALARA AYKIRIDIR"

Bildiride, "ABD ve koalisyon güçleri, İran sahilleri, özel ve ticari bölgelerde İran gemileri üzerinde hiçbir inceleme, durdurma, alıkoyma veya soru sorma hakkına sahip değildir. Bu, uluslararası anlaşmalara aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, İran gemileriyle herhangi bir durdurma veya alıkoyma durumuyla karşı karşıya kalınması halinde, kendileriyle iletişime geçilmesini istedi.

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