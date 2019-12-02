Yunanistan teröristlerle neden masaya oturdu?

Türkiye ve Libya’nın Akdeniz’deki etkinliğini artıracak münhasır bölge anlaşmasının ardından Atina, Hafter terör örgütü ile masaya oturdu. NATO zirvesini Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri yorumladı.

Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmaya göre Yunanistan merkezli bir danışmanlık şirketi Hafter'in işgali altındaki Bingazi'nin yeniden yapılandırılmasında söz sahibi olacak. Peki, Türkiye Libya arasındaki anlaşmaya Yunanistan'ın tepkisi ne oldu? Bundan sonraki diplomatik süreç nasıl işleyecek? Hem bu kritik konu hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı NATO zirvesini Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında yorumladı.

"TÜRKİYE'NİN ANLAŞMASI BARIŞ İÇİN AVANTAJ"

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, 2007 yılında Türkiye'nin Mısır ve Libya'ta anlaşma teklifinde bulunduğunu söyledi.

Yenide gündeme gelen konu sonrası Türkiye ve Libya arasında anlaşmanın 27 Kasım'da imzalandığını belirten Tokmakoğlu, "Bu anlaşma hem Birleşmiş Milletler'in hükümleri çerçevesinde hem de şuanda meşru olan sistemleri birbirine bağlayarak Doğu Akdeniz'de barışçıl bir çözüme gitmek için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bu diğer ülkelerin de takip etmesi gereken bir yol" şeklinde konuştu.