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BM'den açıklama: Endişeliyiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
BM'DEN AÇIKLAMA: ENDİŞELİYİZ

tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terhune ve çevre bölgelerde sivillere yönelik tehlikeli gelişmelerin artmasının endişeyle izlendiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (), Libya'da silahlı çatışmaların artmasıyla sivil can kaybı yaşanmasından endişe edildiğini duyurdu.

BM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terhune ve çevre bölgelerde sivillere yönelik tehlikeli gelişmelerin artmasının

Açıklamada, yerel ve uluslararası yargıya verilmek üzere ihlallere dair bilgilerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

BM'nin söz konusu açıklaması, uluslararası meşruiyete sahip 'nin () silahlı milislerin başı 'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçakları tarafından Msallata kentine düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğünü duyurmasının ardından yapıldı.

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Ayrıca UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter destekçisi BAE'nin, başkentin doğusundaki Msallata ve Zliten kentlerinde yerleşim bölgelerine SİHA'larla çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Darbeci General Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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