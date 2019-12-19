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Libya Bakanlar Kurulu, Türkiye ile imzalanan güvenlik anlaşmasının aktifleştirilmesini onayladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2019
LİBYA BAKANLAR KURULU, TÜRKİYE İLE İMZALANAN GÜVENLİK ANLAŞMASININ AKTİFLEŞTİRİLMESİNİ ONAYLADI

, ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İş birliği Mutabakat Muhtırası'nın aktif hale getirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

, ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Güvenlik ve 'nın aktif hale getirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, ülke içindeki ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplantı düzenledi.

Serrac başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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