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Lübnan'da yeni hükümet için flaş karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
LÜBNAN'DA YENİ HÜKÜMET İÇİN FLAŞ KARAR

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığına çağırdı

detaylar gelecek...

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