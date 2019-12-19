Lübnan'da yeni hükümet için flaş karar
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'ın desteklediği Hassan Diyab'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığına çağırdıdetaylar gelecek...
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