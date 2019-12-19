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ABD'den Rusya ile ilişkileri koparabilecek hamle!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
ABD'DEN RUSYA İLE İLİŞKİLERİ KOPARABİLECEK HAMLE!

Senatosu’nun Dış İlişkiler Komitesi, ’ya yönelik yaptırımları genişletme kararı aldı. ’ın imzalanması beklenen kararla beraber, ABD’nin Rusya’ya uluslararası politikada daha fazla baskı yapması amaçlanıyor. Peki, ABD, Rusya'ya karşı hangi yaptırım kararları alacak? İşte haberin detayları...

'nin başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları üzerine 'ya uyguladığı yaptırımların genişletilmesi kararı alındı. ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Rusya'ya yaptırımların genişletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. ABD Devlet Başkanı 'ın onayına gidecek olan yaptırımların genişletilmesinin en önemli nedeni olarak, ABD'nin daha önce uyguladığı yaptırımların yetersiz kalması gösterildi.

HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Komisyondan geçen taslağa göre Rus gemi inşa endüstrisi, bankalar, siber ve finans sektörü de dahil olmak üzere enerji projelerine yönelik kısıtlamalar getirilerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi öngörülüyor.

RUSYA İLE İLİŞKİLER DAHA DA KOPABİLİR!

Rusya'ya karşı alınacak önlemler arasında, ABD tarafının üyesi ülkelere silah satılmasıyla ilgili prosedürlerin hafifletilmesi ve askeri anlamda Rusya'ya bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Trump'ın imzalanması beklenen kararla beraber, ABD'nin Rusya'ya uluslararası politikada daha fazla baskı yapması amaçlanıyor.

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