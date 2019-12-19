BM askerlerinden skandal! Yüzlerce kadını hamile bıraktılar

Haiti’deki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen bu haberden sonra gözler BM'den gelecek açıklamaya yöneldi.

2010 yılı sonrasında bu ülkeye giden Barış Gücü askerlerinin insani yardım isteyen kadınları cinsel ilişkiye zorladığı ve bu birliktelikten yüzlerce çocuk dünyaya geldiği bildirildi.



İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden Sabine Lee'nin liderlik ettiği bir grup araştırmacı, 2017 yılında Haiti'deki BM karargâhı yakınlarında yaşayan yaklaşık 2500 kişiyle yüz yüze görüştü.



İnsani yardım için askerlerle birlikte olmak zorunda kalan birçok kadının doğum yaptığı ve çocuklarıyla yoksulluğa terk edildiği tespit edildi.