Rusya'dan Su-57 savaş uçakları hakkında açıklama
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, beşinci nesil Rus Su-57 uçaklarının, testlerin ikinci aşamasını da geçtikleri açıklamasını yaptı. Öte yandan Rus yetkililer birçok defa Türkiye'nin istemesi halinde bu ülkeye 4. nesil Su-35 ya da 5. nesil Su-57 savaş uçakları sevk edebileceklerini söylemişlerdi.
Rus Krasnaya Zvezda gazetesinde yayınlanan bir konuşmasında Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, "5. nesil Su-57 uçaklarının denemeleri devam ediyor. Suriye'de yeniden test edildiler, bu testler esnasında da planlanmış tüm görevleri başarılı bir biçimde yerine getirdiler" ifadelerine yer verdi.
Su-57 jetlerinden ilkinin Rus ordusunun kullanımına, bu yıl bitmeden girmesi planlanmış durumda.
Rus ordusuna 76 adet Su-57 uçağı teslim edilecek.
Rus yetkililer birçok defa Türkiye'nin istemesi halinde bu ülkeye 4. nesil Su-35 ya da 5. nesil Su-57 savaş uçakları sevk edebileceklerini söyledi.
Söz konusu açıklamalar, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almasından dolayı F-35 savaş jeti programına katılımının Pentagon tarafından askıya alınmasının ardından gelmişti.
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