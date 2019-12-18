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Rusya'dan Su-57 savaş uçakları hakkında açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
RUSYA'DAN SU-57 AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanı , beşinci nesil Rus Su-57 uçaklarının, testlerin ikinci aşamasını da geçtikleri açıklamasını yaptı. Öte yandan Rus yetkililer birçok defa 'nin istemesi halinde bu ülkeye 4. nesil Su-35 ya da 5. nesil Su-57 savaş uçakları sevk edebileceklerini söylemişlerdi.

Rus Krasnaya Zvezda gazetesinde yayınlanan bir konuşmasında Genelkurmay Başkanı , "5. nesil Su-57 uçaklarının denemeleri devam ediyor. Suriye'de yeniden test edildiler, bu testler esnasında da planlanmış tüm görevleri başarılı bir biçimde yerine getirdiler" ifadelerine yer verdi.

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Su-57 jetlerinden ilkinin Rus ordusunun kullanımına, bu yıl bitmeden girmesi planlanmış durumda.

Rus ordusuna 76 adet Su-57 uçağı teslim edilecek.

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Rus yetkililer birçok defa 'nin istemesi halinde bu ülkeye 4. nesil Su-35 ya da 5. nesil Su-57 savaş uçakları sevk edebileceklerini söyledi.

Söz konusu açıklamalar, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almasından dolayı F-35 savaş jeti programına katılımının tarafından askıya alınmasının ardından gelmişti.

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