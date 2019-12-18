Yunanistan'da 648 kişi kapasiteli kampta 7 bin 600 kişi kalıyor
Yunan adalarında faaliyet gösteren "Ege'deki Mültecileri Destekleme Örgütü", Sisam Adası'ndaki göçmen kampında kapasitenin 12 kat üzerinde düzensiz göçmen kaldığını açıkladı. Kapasitesinin 12 kat üzerinde düzensiz göçmenin kaldığı kampın şartlarına dayanamayan refakatsiz göçmen çocukların ise intihara yeltendiği açıklandı.
Örgütten yapılan açıklamada, 648 kişilik kapasiteli kampta 7 bin 600 kişinin kaldığını, uluslararası basında çıkan çok sayıda habere rağmen kamptaki şartların iyileştirilmediğini kaydetti.
Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu vurgulanan açıklamada, en büyük sorunu refakatsiz göçmen çocukların oluşturduğu ifade edildi.
Açıklamada, 363 refakatsiz çocuktan sadece 56'sının kamp içinde güvenli alanlarda kaldığı ve geri kalanların ise diğer yetişkin göçmenler arasında korunmasız bir şekilde hayatlarını devam ettirdikleri belirtildi.
REFAKATSİZ ÇOCUKLAR İNTİHARA KALKIŞIYOR
Yunan basınında çıkan haberlerde, Sisam Adası ile Midilli'deki Moria Kampı'ndaki refakatsiz göçmen çocukların, kamp şartlarına daha fazla dayanamayıp intihara yeltendikleri kaydedildi.
Moria Kampı'nda psikolog olarak görev yapan Ancela Moncareli, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ''Travmatik bir deneyim yaşayan bir çocuğun tedavisi için zaman ve düzgün koşullara sahip bir yere ihtiyaç var. Moria Kampı çocukların tedavisini daha da zorlaştırıyor.'' dedi.
12 ile 17 yaş arası bazı çocukların kendilerine zarar vererek hayatlarına son vermek istediklerini anlatan Moncareli, son 3 ayda kendine zarar veren 20, intihar girişiminde bulunan 2 çocuk vakasıyla karşılaştıklarını belirtti.
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