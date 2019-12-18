Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne Keşmir mektubu

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben yazdığı Keşmir konulu mektupta, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'nda Hindistan'ın 3 bini aşkın ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan 12 Aralık tarihli mektubun, 1 Ağustos'tan bu yana Guterres'e yazılan yedinci mektup olduğu ve sık sık bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi verilmeye devam edildiği belirtildi.

Mektupta, "Hindistan'ın Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'ta attığı tek taraflı adıma, devam eden insan hakları ihlallerine ve Pakistan'a karşı düşmanca eylemlerine" dikkati çekildi.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir ve Kontrol Hattı'nda yaşananların bölgenin barış ve güvenliğini riske attığını söyleyen Kureyşi, mektubunda, "Hindistan İçişleri Bakanlığınca açıklanan yeni siyasi haritada işgal altındaki Cammu Keşmir'i göstermesi, Hindistan'ın yasa dışı eylemlerinin devamıdır. Pakistan için bu haritanın geçerliliği yoktur. BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalidir ve geçersizdir." ifadelerini kullandı.

Kureyşi, bölgede ateşkes ihlalleri ile provakatif eylemlerin arttığını ve bunun bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini vurguladı.

"Hindistan tarafından yapılan provakatif eylemlere" de mektubunda örnek veren Kureyşi, "Kontrol Hattı'nda Ocak 2019'dan bu yana 300'ü aşkın sivili hedef alan 3 binin üzerinde ateşkes ihlali gerçekleşti. Hat üzerindeki bazı bölgelerde dikenli tellerin kaldırılması sadece maceraperest girişimlerin planlandığını göstermektedir. Hat boyunca tanksavar füzeleri gibi balistik füzeler konuşlandırıldı ve ağustos ayından bu yana defalarca test atışları yapıldı." bilgisini paylaştı.

Kureyşi, Cammu Keşmir'de demografik yapının değiştirilmesine yönelik arazi planlamaların yapıldığını belirterek, bu adımın da tartışmalı bir bölgede uluslararası yasaların ihlali olduğunu kaydetti.

"BM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Bölgede ablukanın 5 aydır sürdüğünü belirten Kureyşi, "Keşmirli siyasi liderler aylardır gözaltında, binlerce genç kaçırıldı ve halkın gözü önünde işkence gördü. Protestolar şiddetle bastırıldı. Camiler kapalı, yemek ve ilaç kıtlığı yaşanıyor. Kış geldiğinde bu durum daha da kötüye gidecek." ifadelerini kullandı.

Kureyşi, Cammu Keşmir'de hayatın normale döndüğüne ilişkin Hindistan'ın yaptığı açıklamaların yanıltıcı olduğunu vurgulayarak, bölgeden bağımsız bilgi alınamadığını ve gözlemciler ile medyanın bölgeye sokulmadığını aktardı.

Mektubunda sesini duyuramayan Keşmirlilerin direniş başlatmak dışında çaresi kalmadığına işaret eden Kureyşi, "Direnişi bastırmak için atılacak adımların şiddetli olacağı ve daha büyük katliama neden olacağı açıktır." ifadelerine yer verdi.

Kureyşi, Keşmir sorununun çözümü için BM'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini yineleyerek, BM'nin Hindistan ve Pakistan'daki askeri gözlem grubunu güçlendirmesi ve takviye etmesi gerektiğini ifade etti.