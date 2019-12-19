Başkan Erdoğan söyledi, Rusya harekete geçti!
Başkan Erdoğan'ın ABD'li senatörlerin sözde ''Ermeni Soykırımı'' kararı sonrası yapığı, ''Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika'da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika'nın yüz karasıdır” açıklaması sonrası Rusya'dan destek geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'li senatörler tarafından kabul edilen sözde ''Ermeni Soykırımı'' kararı sonrasında yapmış olduğu konuşma Rusya'da geniş yankı buldu.
Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Eğer göçmenlerin günümüz ABD topraklarına geldikten sonra Kızılderililere neler yaptığını anımsamayı istiyorsanız, bununla ilgili bilgi materyallerini kamuoyuna sunmaya hazırız" dedi.
Mevcut durumda Türkiye'nin ABD'li senatörlerin eylemlerine gösterdiği bir tepkinin söz konusu olduğunu kaydeden Zaharova, "Her ülkenin kendi dış politikasını oluşturma, kendi müzakere sürecini yürütme ve kendi çıkarlarını gözetme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.
ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını sözde 'Ermeni soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ''Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika'da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika'nın yüz karasıdır" açıklamasını yapmıştı.
''TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR KABUL EDİLEMEZ''
Bu arada Zaharova, ABD'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'ye tek taraflı yaptırımlar uygulamasına karşı olduklarını söyledi.
Zaharova, "BM Güvenlik Konseyi'ndeki ilgili yapıların doğrulama ve tasdik sürecinden geçmeyen tüm yaptırımlara karşıyız. Bizim bakış açımıza göre tek taraflı yaptırımlar kabul edilemez ve yaptırım mekanizması kullanılarak ülkelere uygulanan baskı, birçok uluslararası hukuk belgesinde yer verilen uluslararası ilişkiler normlarına aykırıdır" dedi.
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