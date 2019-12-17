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Türkiye'den "5. sınır kapısı" teklifi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
TÜRKİYE'DEN 5. KAPI TEKLİFİ!

(BMGK) 'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan kararı bu yıl sonunda yenilemesi gerekiyor. , karara beşinci olarak 'ın eklenmesini teklif ederken, yardımların girdiği sınır kapılarını ikiye düşürmek istiyor.

'ye sınır ötesi yardımlar mevcut BMGK kararı doğrultusunda dört sınır kapısından yapılıyor. İlk olarak 2014'te kabul edilen Konsey kararının yıl sonuna kadar yenilenmesi görüşülüyor.

Geçen yıl yapılan görüşmelerde karar, veto yetkisine sahip 'dan itirazlar gelse de uzun süren görüşmelerin ardından Rusya ve 'in çekimser kalmasıyla yenilenebildi.

Bu yıl ise görüşmeler sürerken , Suriye'ye insani yardımların girdiği sınır kapılarına beşincisinin de eklenmesini istedi. de Türkiye'nin söz konusu isteğine destek verdiğini açıkladı.

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"TÜRKİYE'NİN ÖNERİSİNİ DESTEKLİYORUZ"

ABD'nin (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, aralık ayı dönem başkanlığını devralmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Önümüzdeki 12 ay boyunca bu yardım kararını güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Türkiye'nin beşinci bir sınır kapısı eklenmesi teklifini de destekliyoruz. Bu, artan insani ihtiyaçları karşılamak açısından çok önemli." açıklamasıyla Türkiye'nin önerisini desteklemişti.

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RUSYA'NIN ÖNERİSİ NE?

Öte yadnan AA'nın BM'de diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya ise Suriye'ye insani yardımların girdiği sayısının dörtten ikiye düşürülmesini teklif ediyor.

Suriye'ye yardımlar 2014 yılından beri Suriye ve arasındaki er-Remse sınır kapısı, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları ve ile olan El-Yarubiyye sınır kapısından giriyor.

Rusya, BM Güvenlik Konseyine sunduğu kendi karar tasarısında Er-Remse ve El-Yarubiyye sınır kapılarının ''işlevsel olmadığı'' gerekçesiyle 6 ay boyunca kapatılmasını öneriyor.



BM: SURİYE'DE 4 MİLYON KİŞİ BU YARDIMLARA MUHTAÇ

BM ise kararın yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, söz konusu kararla ilgili daha önce sınır ötesi insani yardımların alternatifi olmadığı ve Suriye'de 4 milyon kişinin bu yardımlara muhtaç olduğu açıklamasını yapmıştı.

Rusya'nın endişelerine de cevap veren Lowcock, Suriye'ye sınır ötesi yardımların, en fazla incelenen ve 4 ayrı noktada aranan yardım konvoyları olduğuna dikkati çekmiş ve yardımların 15 farklı ülkeden denetçilerin bulunduğu BM Denetleme Mekanizması tarafından tek tek açılarak kontrol edildiğini söylemişti.

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir? TÜRKİYE’NİN LİBYA İLE YAPTIĞI DENİZ SINIRI ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ? MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?

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