ABD’li eski General Ben Hodges’ten çarpıcı açıklamalar: Ülkem Türkiye konusunda...

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Washington yönetiminin Suriye politikasını eleştirerek, “YPG, terör örgütü PKK’nın uzantısıdır. Bunları ayırma çabaları inandırıcı olamamıştır.” dedi. Hodges ayrıca, "Kürtler müttefikimiz değil. Müttefik demek, sadece duygusal değil, aynı zamanda hukuksal bir ilişki anlamına gelir, yükümlülükler içerir. Bizim hukuksal olarak yükümlülüklerimiz, 1952 yılından bu yana NATO müttefikimiz olan Türkiye içindir" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Hodges, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi ve Rusya'dan alınan S-400 füzeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermesini eleştiren Hodges, "Kısa dönemli, taktik çıkarlarımız için, DEAŞ ile mücadelede etkili oldukları için bu örgüte destek kararı aldık. Bizim için aslında çok daha önemli olan Türkiye ile stratejik ilişkilerimize büyük zarar verme pahasına bunu yaptık." diye konuştu.

"YPG, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN UZANTISIDIR"

Amerikalı bazı siyasetçi ve uzmanların YPG/PKK için "Kürt müttefiklerimiz" ifadesini kullanmasına tepki gösteren Hodges, "YPG, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Bunları ayırma çabaları inandırıcı olamamıştır." ifadesini kullandı.

ABD'li emekli korgeneral, "Kürtler müttefikimiz değil. Müttefik demek, sadece duygusal değil, aynı zamanda hukuksal bir ilişki anlamına gelir, yükümlülükler içerir. Bizim hukuksal olarak yükümlülüklerimiz, 1952 yılından bu yana NATO müttefikimiz olan Türkiye içindir." değerlendirmesinde bulundu.







"TÜRKİYE NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ BİR MÜTTEFİKİ"

ABD için Türkiye ile stratejik iş birliğinin, Suriye'nin kuzeyindeki bazı Kürt gruplarla geçici ilişkiden çok daha önemli olduğuna dikkati çeken Hodges, Washington yönetiminin, Ankara'nın güvenlik hassasiyetleri konusunda daha hassas davranması, Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Amerikalı bazı siyasetçilerin Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamalarına da tepki gösteren Hodges, bazı konularda yaşanan görüş farklılıklarına rağmen Türkiye'nin NATO'nun vazgeçilmez bir müttefiki olmaya devam ettiğini vurguladı.

Hodges, "Önemli isimlerin ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemini, Türkiye'nin NATO içindeki önemini gördükleri konusunda ben iyimserim. Türkiyesiz bir NATO'nun nasıl olabileceğini düşünmek bile istemiyorum." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN TESİS ETMEK MÜMKÜN"

NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı olarak 2012-2014 döneminde İzmir'deki NATO karargahında görev yapan ve Türkiye'yi yakından tanıyan isimlerden Hodges, son dönemde Washington ile Ankara arasında yürütülen temaslardan umutlu, tarafların atacakları karşılıklı adımlarla ilişkilerde güveni yeniden tesis etmelerinin de mümkün olduğunu söyledi.

Hodges, Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar'ı yıllardır tanıdığını belirterek, "Hayatım boyunca tanıdığım en iyi askerlerden. Eğer bir şey söylüyorsa, ben bu söylediklerine tümüyle güveniyorum ve ona saygı duyuyorum." dedi.



S-400 DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye'de bazı kesimlerin ABD'nin 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü, bölgede bir Kürt devleti kurma planları gibi iddialar nedeniyle kuşkuları olduğunu, ABD'de de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması nedeniyle tepki bulunduğunu dile getiren Hodges, bu konularda anlaşmazlıkların yakın diyalogla aşılabileceğini söyledi.

Hodges, "Bu alanlardaki güvensizliklerin aşılabileceğine inanıyorum. Kuşkuların giderilmesi için tüm düzeylerde sorumluların bir araya gelmeleri gerekiyor." diye konuştu.



"İLİŞKİLERİMİZİN SON 70 YILI, TÜRKİYE-ABD 1.0 OLARAK TANIMLANABİLİR"

Rusya'nın bölgedeki adımlarının, Çin'in yükselişinin yol açtığı sınamaların, son dönemde Karadeniz çevresinde yaşananların ve Orta Doğu'daki gelişmelerin, Türkiye ile ABD arasında iş birliğinin geliştirilmesi için birçok yeni neden ortaya koyduğunu savunan Hodges, Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesini, iş birliğinin yeni bir stratejik çerçeveye taşınmasını önerdi.

Hodges, "İlişkilerimizin son 70 yılı, Türkiye-ABD 1.0 olarak tanımlanabilir. Bu versiyon artık güncelliğini kaybetti. Artık ilişkilerimizi Türkiye-ABD 2.0 versiyonuna yükseltmemiz gerekiyor. Saygının geçerli olduğu, ABD'nin, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tüm farklı tehditleri dikkate aldığı bir ilişkiden söz ediyorum." diye konuştu.

ABD'li emekli general, bu yönde atılabilecek birçok adım olduğunu, bu çerçevede iki ülke arasında istihbarat paylaşımının güçlendirilmesinin önemli bir başlangıç olabileceğini söyledi.