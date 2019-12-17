Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Kremlin: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde Türkiye'nin Libya askeri planı ele alınacak"
Kremlin: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde Türkiye'nin Libya askeri planı ele alınacak"
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