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Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
KREMLİN'DEN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

: Başkan Recep Tayyip ve Rusya Devlet Başkanı 'in görüşmesinde Türkiye'nin Libya askeri planı ele alınacak"

: Başkan Recep Tayyip ve Rusya Devlet Başkanı 'in görüşmesinde Türkiye'nin Libya askeri planı ele alınacak"

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