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Zambiya hükümeti, FETÖ'ye ait üç okulu kamulaştırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
ZAMBİYA, FETÖ'YE AİT ÜÇ OKULU KAMULAŞTIRDI

Son dakika haberine göre Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı.

Zambiya hükümetinin, başkent Lusaka'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ait bir kampüsteki 3 okula el koyarak okulları kamulaştırdığı bildirildi.

Zambiya Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lusaka'da bulunan FETÖ'ye ait "Ve Horizon" olarak adlandırılan okulların kamulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kampüsün içinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak kullanılan binaların artık devlet tasarrufunda olduğu kaydedildi.

FETÖ'nün eğitim perdesi altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü okullar, ülkede 2011'de açılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Zambiya'da resmi temaslarda bulunmuştu.

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