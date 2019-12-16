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BAE'den kirli plan! Türkiye'ye yaptırım yapması için ABD'li senatörlere baskı yapıyorlar!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019
BAE'DEN KİRLİ PLAN!

''" isimli lobicilik yapan kuruluşun, 7 Kasım'da iki senatöre 'nin  adına gönderdiği mailde:  Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı gibi 'ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor. ABD, 'deki gelişmeleri izlemeye devam ederken ve Senato Türkiye'ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

() adına 'de lobicilik faaliyetleri yürüten bir kuruluşun, ABD'li bazı senatörlere 'ye yaptırım uygulaması için çalışma yaptığı ortaya çıktı.

Kamuya açık kaynaklardan edinilen mail kayıtlarına göre, Türkiye'ye 'deki operasyonları nedeniyle yaptırım öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından, isimli Washington merkezli lobicilik firması, ABD'li iki senatöre bir mail gönderdi.

Firmanın 7 Kasım tarihli mailinde, senatörlere BAE'nin adına ulaşıldığı belirtildi.

BAE'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik 'nı kınadığı vurgulanan mailde, "BAE, ABD Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı gibi Türkiye'ye karşı yaptırım adımlarını destekliyor." ifadesine yer verilmesi dikkati çekti.

KATAR HEDEF GÖSTERİLDİ

Mailde, BAE'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınarken, 'ın bu harekatı desteklediği ve Türkiye'ye desteğini arttırdığı kaydedildi.

Söz konusu desteğe ilişkin bazı linklerin de paylaşıldığı mailin sonunda, "ABD, Suriye'deki gelişmeleri izlemeye devam ederken ve Senato Türkiye'ye yönelik yaptırımları düşünürken, bu bilgilerin size yardımcı olmasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mailin hangi senatörlere atıldığına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Öte yandan, BAE'nin Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtsız bıraktı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM TASARISI

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, geçen hafta Türkiye'ye, 'dan S400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı 29 Ekim'de Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Senato Genel Kurulunda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisindeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı için Trump'ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek bir metin haline getirilmesi gerekiyor.

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