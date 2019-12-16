ABD'den son dakika Afganistan kararı! Askerlerini geri çekecek
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılmasıyla ilgili açıklama yapacağını bildirdi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret eden Graham, Trump'ın Afganistan'daki 12 bin Amerikan askerinin sayısını 8 bin 600'e düşürebileceğini ve geri çekilmenin yıl sonundan önce başlayabileceğini söyledi.
ABD'nin Afganistan'daki güçlerini geri çekmesinin "koşullu" olması ve Taliban'ın barış görüşmeleri sırasında verdiği sözlere bağlı kalması gerektiğine işaret eden Graham, ülkeyi savunma görevinin, Afganistan Ulusal Güvenlik Güçlerine kalacağını kaydetti.
ABD MEDYASI İDDİA ETMİŞTİ
CNN televizyonu, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump'ın Afganistan'dan yaklaşık 4 bin askeri geri çekmeyi planladığını duyurmuştu.
Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.
Donald Trump, kasım ayı sonunda Afganistan'daki ABD üssüne yaptığı sürpriz ziyarette Taliban ile anlaşmak istediğini açıklamış ve müzakereler yeniden başlamıştı.
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