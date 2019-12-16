ABD Afganistan'dan 4 bin askerini geri çekmeyi planlıyor
CNN televizyonun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da bulunan 13 bine yakın Amerikan askerinin yaklaşık üçte biri olan 4 bin askeri geri çekmeyi planlıyor.
Trump yönetiminin ABD ile Taliban arasında görüşmelerin yeniden başlamasının ardından Afganistan'daki asker sayısını azaltacağı bildirildi.
CNN televizyonun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da bulunan 13 bine yakın Amerikan askerinin yaklaşık üçte biri olan 4 bin askeri geri çekmeyi planlıyor.
Trump'ın daha önce de dile getirdiği Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmak istediği planını Taliban ile müzakerelerin yeniden başlamasının ardından yerine getirmek istemesi dikkati çekti.
CNN televizyonunun haberine göre ABD 2001 yılından beri Afganistan'daki savaşta 133 milyar dolar harcadı. 2 bin 300 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Afganistan'da, 58 binden fazla Afgan askeri ve 38 bin sivil, yaklaşık 42 bin de militan öldü.
Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.
Donald Trump, kasım ayı sonunda Afganistan'daki bir ABD üssüne yaptığı sürpriz ziyarette Taliban ile anlaşmak istediğini açıklamış ve müzakereler yeniden başlamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Çin duyurdu: Askıya aldık
- Putin'in baskısı zora soktu! 500 milyon dolar kredi aldılar
- İsrail basınından şok iddia!
- Times Gazetesi: Türkiye meydan okuyor
- Kerkük'te DEAŞ polis aracına saldırdı
- Malezya'dan ABD'ye İran tepkisi
- Almanya nitelikli işçi arayışında
- İran'da skandal! Keklerin içinden çıktı
- Hırvatlar marşımızı yarıda kesince...
- Türkiye'den Libya'ya yeni vize uygulaması!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı! EDHO 152. bölüm fragmanı izle!
- Kürecik nerede? İncirlik ve Kürecik üssü nerede?
- Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Kürecik ve İncirlik kapatılabilir |Video
- Sevr Antlaşması nedir? Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir?
- 894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
- Google uygulamaları Türkiye’den kalkıyor mu? Google’dan flaş Android açıklaması!
- Kimse Bilmez bitti mi, final mi yaptı? Kimse Bilmez neden yok? 26. yeni bölüm ne zaman?
- BİM aktüel 20 Aralık kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler kataloğu: Haftanın ürünü cam ankastre seti…
- Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor darbesi! Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 Maç sonucu
- Terör örgütü PKK-KCK’nın kirli planı ortaya çıktı! O isimdeki sahte oluşumla...
- Firari Said Sefa'dan, Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelere küstah sözler!
- Belarus, Çin'den 500 milyon dolar kredi aldı