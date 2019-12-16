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Rusya'dan kritik Türkiye ve NATO açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
RUSYA'DAN KRİTİK TÜRKİYE VE NATO AÇIKLAMASI

, ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede bağımsız hareket eden önemli bir güç olduğunu belirten Dmitriy Peskov, "Türkiye ile ortaklığını devam ettirirken, ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yapıyor" ifade ettti.

'nın Birinci (Perviy) Kanalı'nda yayınlanan bir tartışma programına katılan ,, ile ilgili soruları yanıtladı.

Türk-Rus ilişkilerinin şu anki durumunu değerlendiren Peskov, "Başkan Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli ve sağlam bir diyalog var" diye konuştu.

Bu sayede iki ülke arasındaki bir çok sorunun daha kolay çözüme kavuştuğunun altını çizdi.

"PUTIN ERDOĞAN'A KARŞI TRUMP'TAN DAHA SAMİMİ"

Trump'ın 'ya gönderdiği mektubun diplomatik nezaketten yoksun olduğunu hatırlattı.

Peskov, "Putin Erdoğan'a karşı Trump'tan daha samimi" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin bölgede bağımsız hareket edebilen önemli bir güç olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yaptığını söyledi.

konusuna da değinen Peskov, "Türkiye'nin 'de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekleyip göreceğiz" dedi.

İki ülkenin de Soçi mutabakatını uygulamak için çalıştığını dile getirdi.

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