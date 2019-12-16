Rusya'dan kritik Türkiye ve NATO açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede bağımsız hareket eden önemli bir güç olduğunu belirten Dmitriy Peskov, "Türkiye NATO ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yapıyor" ifade ettti.
Rusya'nın Birinci (Perviy) Kanalı'nda yayınlanan bir tartışma programına katılan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,, Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı.
Türk-Rus ilişkilerinin şu anki durumunu değerlendiren Peskov, "Başkan Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli ve sağlam bir diyalog var" diye konuştu.
Bu sayede iki ülke arasındaki bir çok sorunun daha kolay çözüme kavuştuğunun altını çizdi.
"PUTIN ERDOĞAN'A KARŞI TRUMP'TAN DAHA SAMİMİ"
Trump'ın Ankara'ya gönderdiği mektubun diplomatik nezaketten yoksun olduğunu hatırlattı.
Peskov, "Putin Erdoğan'a karşı Trump'tan daha samimi" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin bölgede bağımsız hareket edebilen önemli bir güç olduğunun altını çizdi.
Türkiye'nin NATO ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yaptığını söyledi.
Suriye konusuna da değinen Peskov, "Türkiye'nin İdlib'de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekleyip göreceğiz" dedi.
İki ülkenin de Soçi mutabakatını uygulamak için çalıştığını dile getirdi.
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