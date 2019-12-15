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Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü Libya vatandaşlarına vize muafiyeti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2019
TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA YENİ VİZE UYGULAMASI!

'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, 'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde muafiyeti sağlandı.

'de yayımlanan karara göre, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük vatandaşlarının, 'ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

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