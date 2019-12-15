Çin'den geri adım! Bazı ABD mallarına uygulanacak ilave vergileri askıya aldı
Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 5 ve 10 düzeyinde uygulanması planlanan ilave vergilerin askıya alındığını duyurdu.Çin Devlet Konseyi Gümrük Vergisi Komisyonundan yapılan açıklamada, 15 Aralık itibarıyla ABD'den ithal edilen mallara yüzde 5 ve 10 oranlarında uygulanması planlanan ilave tarifelerin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.
Söz konusu tarife uygulamasının ABD'den ithal edilen otomotiv ve yedek parçalarını kapsadığı, diğer ürünlere uygulanan vergilerin devam edeceği belirtildi.
"İKİ ÜLKE TİCARİ İLİŞKİLERİNDE İSTİKRARLI OLMALI"
Açıklamada ayrıca "Çin, ABD ile eşit ve karşılıklı saygı temelinde, ortak çaba harcamayı, tarafların birbirlerinin önemli endişelerini uygun şekilde çözmesini, iki ülke ticari ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmeyi umuyor." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde, Çin ile çok geniş kapsamlı birinci faz ticaret anlaşması üzerinde mutabık kaldıklarını, Pekin yönetiminin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok ürünün büyük miktarda satın alımı için anlaştıklarını açıklamıştı.
TRUMP'IN ÇİN KARARI NEYDİ?
Trump, Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini duyurmuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan yetkililer Trump'ın ardından yaptıkları ortak açıklamayla, "birinci aşama" olarak nitelendirilen ticaret anlaşmasının teknoloji transferi, fikri mülkiyet hakları, gıda ve tarım ürünlerini, döviz kurlarını kapsayacağını belirtmişti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de dün, söz konusu anlaşmanın birinci aşamasını "Herkes için iyi haber." ve "Küresel ticaretin istikrarına katkıda bulunacak." ifadeleriyle değerlendirmişti.
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